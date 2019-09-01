أندية تورطت في ضم لاعبين

المواطن - محمد سمعه

أُسدل الستار أمس السبت، على سوق الانتقالات الصيفية في السعودية، وذلك بعدما نجحت أندية دوري المحترفين في إبرام الصفقات التي كانت تريد لتحقيق طموحاتها وأهدافها في الموسم الجديد 2019-2020.

وأعلن الأهلي أول أمس عن ضمه للجزائري يوسف بلايلي ومحمد المجحد والبرازيلي لوكاس ليما، بينما أعلن الهلال، عن حسمه لصفقة اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار بالتعاقد معه وبشكل رسمي من صفوف نادي فلامنجو البرازيلي.

ونجحت أندية في ضم الصفقات المطلوبة بالنسبة لها، لكنها أخفقت أيضًا في تسجيل بعض اللاعبين والذين لن يُوجد لهم مكان في الفريق خلال الموسم الجاري وتم تحويلهم إلى لاعبين في قائمة الاستثمار.

البداية كانت مع اللاعب الصربي دانييل أليكسيتش الذي تحول في الأهلي إلى قائمة الاستثمار بعد مباراة العدالة في الجولة الأولى من بطولة الدوري، على الرغم من التعاقد معه في صيف 2019 قادمًا من الدوري التركي.

كذلك قام نادي الوحدة بتحويل اللاعب التركي إيمري كولاك إلى قائمة الاستثمار بقرار من المدير الفني للفريق الأول بعد التعاقد مع الإسباني ألبرتو بوتيا من صفوف نادي الهلال في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

الأندية تورطت

في هذا الشأن، تحدث الناقد الرياضي علي كميخ قائلًا: “بعض الأندية تورطت في اللاعبين، الله يعين من سجلهم وبالطبع ستكون هناك فرصة مناسبة للتخلص منهم خلال الفترة القادمة”.

وربما يكون الأهلي الأكثر استفادة في سوق الانتقالات الصيفية، خاصة أن الراقي نجح في إبرام ثلاث صفقات، بعد تعادله المخيب في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام نادي العدالة.

وكان النصر نجح في ضم اللاعب عبدالفتاح آدم من صفوف نادي التعاون ولمدة خمس سنوات، بينما تمكن الاتحاد من ضم هارون كمارا من صفوف نادي القادسية.