أنطونيو كونتي ينتقد تصريحات مدرب يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

بدأ المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الحرب الكلامية مع مواطنه ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس وذلك بعد تصدر الإنتر لقمة الدوري الإيطالي عقب فوزه على نادي أودينيزي.

وكان ساري قال بأنه من الصعب اللعب تحت أشعة الشمس، وذلك تعليقًا منه على تعادل يوفنتوس مع فيورنتينا بدون أهداف بالأمس.

عقب كونتي على تصريحات ساري قائلًا: لا أريد أن أعلق على أي شيء وإلا ستبدأ مرحلة المُقارنة، ويجب على أحد الأشخاص أن يهدأ قليلًا لأنه يدرب فريقًا قويًا.

ويذكر أن أنطونيو كونتي وماوريسيو ساري درّبا نادي تشيلسي الإنجليزي، قبل انتقال الثنائي للتدريب في الدوري الإيطالي مطلع الموسم الحالي.

وكان يوفنتوس هزم نابولي في قمة الجولة الثانية بالدوري الإيطالي يوم 31 أغسطس الماضي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.