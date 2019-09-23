أنمار الحائلي: الإعلام الذي عنيته يسعى للقفز على تاريخ الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على توضيح تصريحاته الفضائية بشأن بعض الإعلاميين، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

أنمار الحائلي يُفسر:

وكتب أنمار الحائلي على “تويتر”: “تابعت ردود فعل عدد كبير منكم لحديثي الفضائي، ولمست للأسف أن هناك من يسعون للخروج بحديثي عن نطاقه وأود أن أوضح بعض الأمور التي وقع فيها لبس خاصة ما يتعلق بالإعلام الاتحادي”.

وتابع: “أولًا: الإعلام الذي عنيته بحديثي هو الإعلام الذي يسعى للقفز على تاريخ العميد وثوابته ولا أعني به الإعلام الاتحادي كاملًا وحددت ووجهت ذلك إلى ثلاثة أشخاص”.

وأضاف أنمار الحائلي تغريدته قائلًا: “ولدي ما يثبت ذلك ولم أرمِ به لكامل الإعلام الاتحادي الذي ظل واجهة مسيرة النادي وحمل المسؤولية بكل أمانة وشرف”.

وواصل أنمار الحائلي حديثه قائلًا: “أما الإعلام الاتحادي العريق والمؤثر الذي ظل دائمًا المرآة التي تعكس واقع العميد وشفافية العمل به حتى أصبح من أهم سماته.. طوال تاريخه.. فهؤلاء نقدر لهم دورهم دائمًا ونحفظ لهم نزاهة وقيمة أقلامهم”.

وكان أنمار الحائلي قد صرح في برنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “هناك إعلاميون طلبوا مساعدات مالية، ثم قاموا باستخدام المنبر الإعلامي لمهاجمة الإدارة عندما لم يُتجاوب معهم”.

وأصدر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، اليوم الاثنين، بيانًا أكد فيه على رفضه التام لأي إساءة تُوجه إلى الزملاء الإعلاميين، وذلك بعد تصريحات أنمار الحائلي بالأمس، وطالب العميد بتوضيح ما ورد في الحديث التلفزيوني.