أهالي النماص يكرمون رئيس البلدية السابق

المواطن- فهدالقحطاني- النماص

أقام أهالي وسكان محافظة النماص، مساء الخميس، حفلاً لتكريم رئيس بلدية النماص السابق يحيى بن خلوفة القحطاني تقديراً منهم على جهوده خلال عمله رئيساً للبلدية خلال الأعوام السابقة.

وقال الأهالي خلال كلمتهم: إن النماص شهدت تطوراً كبيراً لم تشهدها محافظة النماص من قبل، وذلك من خلال الجهد والعمل المبذول الذي قدمه الأستاذ يحيى بن خلوفة خلال فترة رئاسته إدارة بلدية النماص حيث قدم الكثير من الخدمات التي عادت بالنفع لكل سكان المحافظة وزرعت له مكانة في قلوبهم.

وقال آل خلوفة لأهالي النماص بهذه المناسبة: “شرفوني وأكرموني وإنني بهذه المناسبة أشكر أهالي النماص على هذا الوفاء والكرم وحسن الخلق ولساني يعجز عن شكرهم وما عملته في النماص كان بتوفيق من الله ودعم الدولة أعزها الله”.

وفي نهاية الحفل تم تقديم مأدبة عشاء بهذه المناسبة حضرها عددٌ من مرافقيه وجمعاً من زملائه ومن أهالي وأعيان محافظة النماص‏.