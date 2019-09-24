أهداف حمدالله فأل حسن لـ #النصر
خلال مباريات الدوري

أهداف حمدالله فأل حسن لـ #النصر

2019/09/24
الساعة 6:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يُعد تسجيل المغربي عبدالرزاق حمدالله للأهداف مع النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمثابة الفأل الحسن للعالمي.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن النصر فاز 17 مرة في 19 مباراة سجل فيها عبدالرزاق حمدالله في الدوري بنسبة 89%، وتعادل في مواجهة واحدة وخسر أخرى.

وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن حمدالله فشل في التسجيل خلال 10 مباريات، وتمكن النصر من الفوز 3 مرات فقط بنسبة 30%، وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 مرات.

ويستعد النصر لمواجهة الأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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