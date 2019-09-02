أهداف لم يحققها #النصر في الميركاتو

المواطن - محمد سمعه

لم ينجح نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية بالعام الحالي إلا في ضم اللاعب عبدالفتاح آدم ولمدة خمس سنوات قادمًا من نادي التعاون، مع ضم اللاعب مختار علي من نادي فيتسيه أرنهايم الهولندي.

وضع نادي النصر عدة أهداف سعى إلى تحقيقها خلال فترة الميركاتو الصيفي لكنها لم تتحقق.

بداية، أراد نادي النصر التعاقد مع اللاعب السنغالي مباي دياني مهاجم نادي غلطة سراي التركي مقابل انتقال النيجيري أحمد موسى لصفوف النادي التركي، لكن الأمر كان مجرد اجتهادات حيث استمر موسى مع العالمي ولم ينجح أصفر العاصمة في ضم دياني.

هدف آخر لم يحققه النصر وهو ضم اللاعب محمد الكويكبي من نادي الاتفاق، رغم محاولات النصر العديدة لإقناع إدارة الاتفاق بالتخلي عنه حتى ولو على سبيل الإعارة، لكن إدارة الاتفاق نجحت في تنفيذ قرارها.

أمر آخر سعى النصر إلى تحقيقه وهو التخلص من الحارس الأسترالي برادلي جونز بعد التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا بسبب كثرة أخطائه لكن ضيق الوقت وعدم وجود الحارس البديل، دفع النصر للإبقاء على حارسه الأسترالي حتى ضم بديل له في يناير المقبل.

من ناحية أخرى، ينتظر نادي النصر معرفة مصيره حول الحصول على الرخصة الآسيوية في منتصف أكتوبر المقبل، وذلك بعد تصريحات المستشار القانوني خالد أبو راشد حول وجود تهديد يُلاحق النصر قد يمنعه من الحصول على الرخصة الآسيوية.

وكان القانوني خالد أبو راشد، أكد أنه في حال عدم تقديم نادي النصر للتقرير المالي لهيئة الرياضة ومن ثم تقديمه لـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فقد يُمنع النصر من المشاركة الآسيوية.

ومن المنتظر الإعلان عن القرارات النهائية حول الأندية الحاصلة على الرخصة في منتصف أكتوبر المقبل.