أهم 10 إنجازات حققتها الجوف خلال 1440

المواطن - ميسر البديوي - الجوف

تحتفل منطقة الجوف باليوم الوطني كل عام، وهو اليوم الذي تثبت فيه مكانتها وانتصارها على كل التحديات التي واجهتها والعقبات التي تخطتها لتصل إلى سلم مناطق المملكة الأكثر رقيًّا وتنمية.

وتسلط “المواطن” الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها الجوف خلال عام 1440هـ المنصرم:

تمكين وإتاحة عمل المرأة:

وفرت المنطقة المجال الأوسع حيث شهد سمو أمير الجوف توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، وإطلاق مبادرة قافلة المرأة لنشر ثقافة التنمية الذاتية لدى المرأة.

استغلال الطاقات:

دعم أمير الجوف الشباب بإتاحة كافة الفرص لهم بالعمل بالمحلات المتخصصة ببيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف المتنقلة أن يصبح جميع العاملين فيها من أبناء الوطن، ودعم الأسر المنتجة وذلك لاستغلال طاقاتهم، ولشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع.

تطوير صحة الجوف:

تسعى المنطقة للوصول إلى الكفاءة الطبية الأكثر تميزًا، حيث أثبتت جدارتها في عمليات القلب وترميم العظام.

كما حرص الأمير فيصل بالدعم الذي يشمل إنشاء مراكز صحية متخصصة ومتقدمة، إضافة إلى إتمام تجهيزات مرافق طبية قائمة حاليًّا.

قطار سار:

أحد أهم مشاريع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، والتي أعلنت عن دخول محطة الركاب في الجوف للخدمة وتسيير القطارات منها وإليها.

الطاقة المتجددة:

أصبحت منطقة الجوف عاصمة للطاقة المتجددة من خلال مشروعي سكاكا للطاقة الشمسية.

مشروع استغلال طاقة الرياح:

اختيار دومة الجندل لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح، وهو ما يلبي احتياجات 70 ألف وحدة سكنية، وتأتي هذه المشاريع تحت رؤية المملكة 2030.

مشروع إعداد إستراتيجية تطوير منطقة الجوف:

مشروع افتتحه الأمير فيصل والذي يشرف على إعداده مكتب دعم هيئات التطوير، بمشاركة من تحالف للشركات الدولية تحت مظلة شركة Strategy&.

جامعة الجوف:

دشن أمير الجوف أُعادة هيكلة الكليات والأقسام والمقررات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وافتتح أقسامًا جديدة تتوافق مع سوق العمل، كما وقَّع مذكرة كرسي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز لأبحاث وتطلعات الشباب بالجامعة.

افتتاح مهرجان الفواكه في طبرجل:

ورعى الأمير فيصل بن نواف الافتتاح في نسخته الأولى، وتتصدر منطقة بسيطا الزراعية المناطق الزراعية على مستوى الشرق الأوسط، بوفرة الإنتاج الزراعي ما يجعلها واحدة من أهم مصادر المنتجات الزراعية بالوطن العربي.

افتتاح طريق الملك سعود:

بناء على توجيهات أمير منطقة الجوف ومتابعة نائب الأمير افتتاح طريق الملك سعود وشارع العرب الذي يعتبر شريانًا رئيسيًّا بالمنطقة.