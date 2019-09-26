أوبك: النفط السعودي عاد إلى معدلاته الطبيعية
أكد باركيندو أن المملكة تجاوزت حادث أرامكو الإرهابي

أوبك: النفط السعودي عاد إلى معدلاته الطبيعية

2019/09/26
الساعة 10:12 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن -الرياض

أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس، أن التحركات السريعة التي اتخذتها المملكة لاستئناف الإنتاج كانت شديدة الأهمية للحد من تقلبات أسعار النفط بعدما اضطربت سوق النفط العالمية في أعقاب الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين، موضحًا أن النفط السعودي عاد إلى معدلاته الطبيعية.
وأبلغ باركيندو مؤتمراً للطاقة في قازاخستان أنه من غير المرجح عقد اجتماع استثنائي لأعضاء أوبك وبقية مصدري النفط نظراً لأن المملكة استعادت الإمدادات، مضيفاً أنهم تجاوزوا الحادث.
وقال إن المنظمة ما زالت تركز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط وستفعل كل ما يلزم لفصل النفط عن السياسة.
كما قال باركيندو إن أوبك تتوقع نمواً قوياً في الأمد الطويل للطلب على النفط وخاصة من الدول النامية.
وبالحديث عن المخاطر في المدى الأقصر، قال إن سوق النفط تركز على ما ستسفر عنه محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.


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