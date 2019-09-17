أوراوا الياباني يتأهل إلى نصف أبطال آسيا
مستفيدًا بأفضلية التسجيل خارج الأرض

أوراوا الياباني يتأهل إلى نصف أبطال آسيا

2019/09/17
الساعة 8:08 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة أوراوا ريد دياموندز ضد شنجهاي الصيني في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بالتعادل الإيجابي، ليخطف الفريق الياباني بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا أولًا، عن طريق لاعب شنجهاي يان جونلينج، الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل الفريق الصيني في الدقيقة 60 عن طريق وانج شينتشاو.

وكانت مباراة الذهاب بين أوراوا وشنجهاي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليتأهل الفريق الياباني إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، مستفيدًا من أفضلية التسجيل خارج الأرض.

ومن المقرر أن يواجه أوراوا الفريق الفائز من مباراة كاشيما إنتلرز الياباني وجوانزو إيفرجراند الصيني، اللذان سيلعبان، يوم غد الأربعاء، علمًا بأن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.


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