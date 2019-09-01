أوساسونا ضد برشلونة .. وأسوأ بداية للبارشا منذ 2008

المواطن - مروة نبيل

خيّب الفريق الكتالوني آمال جماهيره، بعد تعادله إيجابيًّا في مباراة أوساسونا ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بداية سيئة:

وبدأ الفريق الكتالوني منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم بالخسارة أمام أتلتيك بلباو بهدف دون رد، ثم الفوز على ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين، قبل أن يتعادل في مباراة أوساسونا ضد برشلونة بهدفين لكل فريق.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الكتالوني حقق أسوأ بداية له في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم منذ موسم 2008/ 2009.

وأضافت أن الفريق الكتالوني جمع 4 نقاط فقط بعد مرور أول 3 جولات من الدوري الإسباني لكرة القدم، تحت قيادة بيب جوارديولا، قبل أن يُكرر بدايته السيئة مرة أخرى هذا الموسم بعد تعادله في مباراة أوساسونا ضد برشلونة بالأمس.

أوساسونا ضد برشلونة:

وبدأت مباراة أوساسونا ضد برشلونة بشكل سريع من أصحاب الأرض، حيث سجل روبرتو توريس هدف التقدم في الدقيقة السابعة، قبل أن يحرز أنسو فاتي وآرثر ميلو هدفين لصالح البارشا في الدقيقتين 51 و64.

وأحرز روبرتو توريس هدفًا قاتلًا في الدقيقة 81، لتنتهي مباراة أوساسونا ضد برشلونة بالتعادل الإيجابي، ويحصل كل فريق على نقطة واحدة.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 4 نقاط بعد مباراة أوساسونا ضد برشلونة بالأمس، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما وصل رصيد أوساسونا إلى 5 نقاط في المركز الرابع.