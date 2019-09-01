أوضاع البارشا تزداد سوءًا بعد مباراة أوساسونا ضد برشلونة

المواطن - محمد سمعه

سقط البارشا في فخ التعادل الإيجابي بالأمس في مباراة أوساسونا ضد برشلونة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019-2020.

شعرت جماهير برشلونة بالحزن الشديد بعد فقدان فرصة تحقيق الفوز في لقاء أوساسونا ضد برشلونة، خاصة أن برشلونة كان متأخرًا في نتيجة المباراة ثم تعادل وسجل هدف التقدم عبر نجمه البرازيلي أرثر ميلو.

تمكن اللاعب روبيرتو توريس من افتتاح النتيجة لفريق أوساسونا مُحرزًا الهدف الأول في شباك برشلونة بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من مباراة أوساسونا ضد برشلونة.

وفي الشوط الثاني من مباراة أوساسونا ضد برشلونة، نجح اللاعب الغيني أنسوماني فاتي في الدقيقة الحادية والخمسين في إحراز هدف التعادل للبارشا بطريقة جميلة.

ثم ضغط البارشا بقوة في الشوط الثاني من مباراة أوساسونا ضد برشلونة بقوة وأضاف الهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي أرثر ميلو بالدقيقة الرابعة والستين.

وقبل انطلاق مباراة أوساسونا ضد برشلونة، لم يُقدم البارشا أداءً جيدًا تحت قيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، حيث طالبت فئات عديدة من جماهير برشلونة إدارة النادي الكتالوني بالاستغناء عن فالفيردي، خاصة بعد السقوط أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي برباعية دون رد.

الأزمة تزداد

لا شك أن تعادل البارشا في لقاء أوساسونا ضد برشلونة، سبب أزمة للنادي الكتالوني والذي إذا استمر في فقدان النقاط بالدوري سيبتعد رويدًا رويدًا عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وبعد نهاية مباراة أوساسونا ضد برشلونة، يحتل النادي الكتالوني حاليًّا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني.

وشهدت مباراة أوساسونا ضد برشلونة، غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث قال إرنستو فالفيردي أول أمس الجمعة في المؤتمر الصحافي: إن ميسي لم يصل بعد إلى حالة جيدة للمشاركة في لقاء أوساسونا.

كذلك لم يُشارك النجم الأوروغوياني لويس سواريز في مباراة أوساسونا ضد برشلونة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة أتلتيك بلباو في لقاء الجولة الأولى لـ برشلونة في الدوري الإسباني.