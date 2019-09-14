أول تصريح من متسلق رافعة الرياض: تحديت خوفي

أول تصريح من متسلق رافعة الرياض: تحديت خوفي

2019/09/14
الساعة 9:18 مساءً
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المواطن - الرياض

أكد مشاري الخزيم، أحد هواة رياضة الباركور ومتسلق رافعة الرياض، أن تسلق الرافعة بالنسبة له إنجاز، وهو قوة قلب، لكن سلامته كانت في باله طوال الوقت.

وقال الخزيم في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن تسلق الرافعة مخاطرة، لكنه تحدى خوفه، خاصةً وأن الخطر يعطي مسؤولية أكبر وهي حماية النفس.

وقال الخزيم: كنت شايل همّ مفتاح السيارة وهو فوق الرافعة! وأعترف أن تصرفنا كان خطأ، والأمن استدعانا وأخذ علينا تعهدًا بعدم تكرار هذا الفعل.

ولفت إلى أن لديه شغفًا بالباركور منذ الطفولة، وما شاهده الجميع في مقاطع الفيديو المتداولة عن الواقعة ليس وليد يوم وليلة بل تدريب طويل.

وقبل يومين، أظهر مقطع فيديو ثلاثة شبان سعوديين، صعدوا قمة أعلى رافعة في الرياض للتصوير والتقاط سيلفي في أعلى نقطة في العاصمة وتوثيق ذلك بالصور والمقاطع.

وأشعل هذا الفيديو ردود فعل واسعة، إذ استنكر مغردون هذه المغامرة من دون وجود أدوات سلامة؛ مما جعلهم عرضة لخطورة السقوط في أي لحظة.


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