أول حديث للإعلامية فجر السعيد بعد تحسن حالتها الصحية

المواطن - الرياض

طمأنت الإعلامية فجر السعيد محبيها في كل أرجاء الخليج والوطن العربي على صحتها، وأنها في طريقها للتماثل إلى الشفاء رغم صعوبة الحالة التي مرت بها ووصلت إلى حد الغيبوبة.

وقالت فجر السعيد في اتصال هاتفي مع برنامج “هنا الكويت” على قناة “سكوب” إنها تحتاج نحو شهرين لتجتاز مرحلة إعادة التأهيل الصحي لتستعيد القدرة على السير والحركة بشكل طبيعي.

وتوجهت فجر السعيد بالشكر إلى كل أهل الكويت وكل من وقف بجوارها في أزمتها بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

الجدير بالذكر أن الإعلامية الكويتية مي العيدان، كانت قد كشفت عبر حسابها على “إنستغرام”، آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد، مشيرة إلى أنها ستعاود الظهور على الشاشة قريباً.

وأضافت: “يالله الحين رجعت الدنيا حلوة.. أخيراً رحلت الأيام الثقيلة”.

وكانت فجر السعيد قد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية “تحويل مسار” وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية وتم نقلها للعلاج في باريس.