أونيكس تطلق قارئ الكتب الإلكترونية Boox Max3

أونيكس تطلق قارئ الكتب الإلكترونية Boox Max3

2019/09/25
الساعة 10:24 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أطلقت شركة أونيكس قارئ الكتب الإلكترونية Boox Max3 الجديد بسعر يبلغ 860 دولارًا.

وأوضحت الشركة الصينية أن قارئ الكتب الإلكترونية Book Max3 الجديد يأتي بشاشة قياس 13.3 بوصة وبدقة وضوح 2200×1650 بيكسل، وتعمل بالحبر الإلكتروني E-Ink.

وينبض بداخل قارئ الكتب الإلكترونية Book Max3 معالج كوالكوم ثماني النواة بسرعة 2 جيجا هرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجا بايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجا بايت، والتي يمكن زيادتها عبر منفذ OTG-USB فقط.

ويعمل قارئ الكتب الإلكترونية Book Max3 الجديد بنظام التشغيل أندرويد 9. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ماسح بصمات الأصابع وشريحة WiFi وسماعتين لتشغيل الكتب الصوتية.


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