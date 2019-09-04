أوين: كابيلو من أسوأ مدربي إنجلترا

المواطن - مروة نبيل

انتقد أسطورة ليفربول ومانشستر يونايتد، مايكل أوين المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا، الإيطالي فابيو كابيلو، مؤكدًا أنه من أسوأ المدربين في تاريخ الأسود الثلاثة.

وتحدث أوين عن المدرب الإيطالي قائلًا: “كابيلو أنهى مسيرتي مع منتخب إنجلترا، في المقابلة الأولى لنا لاحظت أنه صارم للغاية فيما يتعلق بالطعام، كما أنه لم يتحدث أي كلمة إنجليزية”.

وتابع أسطورة ليفربول تصريحاته في الكتاب الخاص بسيرته الذاتية قائلًا: “نظرنا إلى بعضنا البعض في المنتخب، وقلنا كيف سيشرح لنا هذا الشخص أي شيء يريده؟”.

وأضاف أوين قائلًا: “عند العودة إلى الخلف في تاريخ منتخب إنجلترا، سنجد أن منح مقعد المدير الفني لشخص لا يتحدث الإنجليزية، أمر سخيف، ولا أجد تفسيرًا لذلك من اتحاد الكرة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لم يقتصر الأمر على إنهاء مسيرتي الدولية دون تفسير، ولكنه في رأيي أحد أسوأ مدربي إنجلترا في كل العصور. لقد قام بأضرار جسيمة في مسيرتي وعلى مستوى الكرة الإنجليزية بشكل عام. لقد دفعنا ثمن ذلك غاليًا”.