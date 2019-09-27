إحصائية مميزة تدعم الشباب ضد الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد الاتحاد التي يحتضنها استاد الملك فهد الدولي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يتفوق

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى الشباب ضد الاتحاد في المباريات الأخيرة بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدة تفوق الليوث.

وأضافت أن الشباب لم يخسر ضد الاتحاد في آخر 4 مباريات جمعت بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تحقيق الفوز بمواجهتين، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، أن الشباب خسر مرة واحدة ضد الاتحاد خلال آخر 6 مباريات، حيث تمكن من الفوز 3 مرات، وانتهت مباراتان بالتعادل بين الفريقين.

الشباب ضد الاتحاد

ويسعى الليوث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم، فيما يأمل العميد مصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع المستوى والخسارة في الجولتين الماضيتين، وخطف الثلاث نقاط.

ويقع الليوث في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وذلك قبل مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم، فيما يقع العميد في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط، ولديه مواجهة مؤجلة.