إحصائية مميزة للأخضر قبل مباراة السعودية ومالي

المواطن - مروة نبيل

يملك الأخضر إحصائية مميزة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك قبل مباراة السعودية ومالي الودية المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

مباراة السعودية ومالي

ويحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد مباراة السعودية ومالي الودية، ضمن معسكر الأخضر التحضيري في الدمام حتى التاسع من شهر سبتمبر الجاري، استعدادًا لخوض أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وتُعد مباراة السعودية ومالي الودية، هي المواجهة الأولى التي يقودها المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، الذي تولى مسؤولية تدريب الأخضر مؤخرًا، ويطمح لظهور المنتخب الوطني بشكل مميز؛ يُرضي الجماهير.

ملعب الأمير محمد بن فهد

وتُعتبر مباراة السعودية ومالي هي المواجهة رقم 37 التي يخوضها الأخضر على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع المنتخب الوطني الإلكتروني الرسمي.

ونجح لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز 27 مرة، والتعادل 3 مرات، ولم يخسر الأخضر سوى 6 مباريات فقط على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك قبل مباراة السعودية ومالي اليوم.

وتمكن لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من تسجيل 84 هدفًا خلال الـ36 مباراة الماضية، واهتزت شباكهم 27 مرة فقط.

التصفيات الآسيوية

وبعد مباراة السعودية ومالي الودية، يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة اليمن، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على استاد البحرين الدولي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.