زلزال تركيا يخلي عشرات المدارس ويهدم مئذنة مسجد أثري في إسطنبول

المواطن - متابعة

أفادت مصادر محلية تركية أنه تم إخلاء عشرات المدارس في مدينة إسطنبول التي تعرضت لزلزال قوي قبل قليل.

ونقلت رويترز عن شهود عيان القول إنهم لاحظوا اهتزاز المباني في مدينة إسطنبول أثناء الزلزال.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن قوة الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول، بلغت 5.8 درجة على مقياس ريختر.

كما أدى الزلزال إلى انهيار جزء من مئذنة أحد المساجد التاريخية في حي أفجيلار بمدينة إسطنبول.

وقالت الإدارة في بيان، إن مركز الزلزال هو بحر مرمرة قبالة منطقة سيليفري، في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وأوضحت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 13:59 بالتوقيت المحلي (GMT+3)، بعمق 6.99 كيلومتر وعلى بعد 21.68 كيلومتر عن سيليفري.

وشعرت بالزلزال ولاية إسطنبول والولايات التركية القريبة منها.

بدورها أعلنت ولاية إسطنبول في بيان، عدم تلقيها أي بلاغ حول وجود خسائر جراء الزلزال حتى الساعة 14:20 بالتوقيت المحلي.