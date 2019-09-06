إدارة #الاتحاد تُسابق الزمن لحل أزمة الغامدي

المواطن - محمد سمعه

تسعى إدارة نادي الاتحاد للاجتماع مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا وذلك من أجل إنهاء أزمة اللاعب عبدالرحمن الغامدي وإعادته مرة أخرى لتدريبات الفريق الأول.

وكان المدرب سييرا قرر استبعاد اللاعب عبدالرحمن الغامدي من تدريبات الاتحاد الجماعية، بعدما خرج من حسابات المدرب في الموسم الحالي.

يذكر أن عبدالرحمن الغامدي يتدرب حاليًا مع اللاعبين يايا سانوجو ودي سوزا وهما المحالان إلى قائمة الاستثمار وذلك من أجل بيعهما في الوقت المناسب.

وكان عبدالرحمن الغامدي سبق له وأن رفض عرضًا للانضمام إلى نادي الفيصلي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة نادي الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم 17 سبتمبر الجاري.