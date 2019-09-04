إدارة السويكت ترفض الإساءة لرئيس #النصر السابق

المواطن - مروة نبيل

أكد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، احترامه الكامل لكل من عمل في العالمي، مبديًا رفضه الإساءة لرئيس النادي السابق، سعود آل سويلم.

وذكر نادي النصر في بيان رسمي: “يؤكد مجلس إدارة النادي على كامل تقديره واحترامه لكل من عمل في خدمة الكيان في جميع حقباته التاريخية دون استثناء، مثمنًا الجهود المبذولة في ذلك”.

وتابع البيان: “كما يفخر مجلس الإدارة بالعمل العظيم الذي قدمه سعود آل سويلم وفريق إدارته، والذي كان له الأثر البارز في تحقيق الإنجاز الكبير الاستثنائي، وهو لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين”.

وشدد مجلس الإدارة خلال البيان الذي تم نشره عبر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على رفضه بشكل قاطع كل إسقاط أو إساءة تلميحًا كان أو تصريحًا لكل من تشرف بخدمة الكيان.

ودعا مجلس إدارة نادي النصر إلى الابتعاد عن كل ما يسبب الانقسام والخلاف والذي لا يمثل الوحدة المعروفة عن العالمي، مؤكدًا ترحيبه بالجميع لمواصلة المسيرة نحو القمة.