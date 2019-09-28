إدارة #النصر تكشف إنجازاتها خلال 70 يومًا

المواطن - محمد سمعه

كشفت إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، اليوم السبت، إنجازاتها خلال 70 يومًا من انتخابها لرئاسة النادي.

وذكر الحساب الرسمي للنصر عبر تويتر أن إدارة النصر نجحت في ضم عبدالفتاح آدم من صفوف التعاون، بجانب التعاقد مع اللاعب مختار علي وتمديد عقد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، بالإضافة إلى التعاقد مع جهاز فني جديد للفئات السنية من البرتغال.

وأكد الحساب الرسمي للنصر أن إدارة العالمي نجحت في إغلاق أكثر من 60 مخالصة مالية وديون بقيمة تتجاوز الـ150 مليون ريال ما بين لاعبين ومدربين ووكلاء وشركات.

وقامت إدارة النصر بتطوير الهيكلة الإدارية للنادي واستحداث إدارات جديدة لأول مرة في تاريخ النادي، ثم القيام بصياغة الاحتياجات المالية ومراجعة كافة القوائم المالية المتوقعة للموسم الرياضي الحالي 2019- 2020.

وصرفت إدارة النصر 38 مليون ريال مكافأة الحصول على بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي وتسليمها للاعبين والجهاز الفني.