إدارة النصر تُكافئ روي فيتوريا

المواطن - محمد سمعه

نجح المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النصر في تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في النسخة الاستثنائية موسم 2018-2019، بجانب الوصول إلى دور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا.

وكان سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق قال في حوار تلفزيوني لـ برنامج كورة على قناة روتانا خليجية إن إدارة العالمي تُصر على الاحتفاظ بـ روي فيتوريا لثلاث سنوات من أجل استكمال مشروع النصر دون النظر إلى تحقيق البطولات.

ويبدو أن إدارة النصر الحالية برئاسة صفوان السويكت تدرس استمرار تواجد روي فيتوريا مع الفريق الأول بسبب شخصيته القوية وحب اللاعبين له، بالإضافة إلى وجود رغبة من الإدارة النصراوية بالمنافسة على البطولات في الموسم الحالي وهذا يتحقق بفضل الاستقرار.

ولن يُمانع روي فيتوريا الاستمرار في النصر، خاصة أنه حصل على العضوية الذهبية للنادي بعد دفع 100 ألف ريال مؤخرًا، بجانب أن الجماهير وجميع من في النصر يتعاملون مع المدرب البرتغالي بتقدير كبير.

يُذكر أن نادي النصر يستعد خلال الفترة الحالية لمواجهة نادي السد القطري يوم 16 سبتمبر الجاري في إياب دور الثمانية بـ بطولة دوري أبطال آسيا.