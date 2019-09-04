إدارة #الهلال في ورطة

المواطن - محمد سمعه

بحث نادي الهلال عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي جابرييل فرانكو لاعب وسط نادي كورينثيانز البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في حال فشله في ضم الكولومبي جوستافو كويلار من صفوف نادي فلامنجو البرازيلي.

وبعد نجاح الهلال في حسم صفقة اللاعب جوستافو كويلار في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، صرف أزرق العاصمة نظره تمامًا عن ضم جابرييل فرانكو.

وأوضحت تقارير إخبارية في البرازيل، أنه بعد تراجع الهلال عن ضم اللاعب جابرييل فرانكو، سيذهب اللاعب ووكيل أعماله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك من أجل تقديم شكوى من أجل نيل قيمة العرض الكامل الذي تقدم به الهلال للاعب البرازيلي.

وكان الهلال قدم عرضًا قدره 5 ملايين دولار أمريكي لمدة عامين لضم جابرييل فرانكو، ثم أرسلت إدارة الهلال مبلغًا فوق الـ90 ألف دولار أمريكي، وذلك للاعتذار إلى جابرييل فرانكو ونادي كورينثيانز عن ضم اللاعب بعد ضم الكولومبي كويلار.

كل هذه أدلة تُعزز موقف نادي كورينثيانز واللاعب جابرييل فرانكو في حال التقدم بشكوى ضد نادي الهلال.

ووافق الهلال على رحيل مدافعه الإسباني ألبرتو بوتيا عن صفوفه إلى نادي الوحدة، بعد ضم جوستافو كويلار بصورة رسمية.