إداريات ومفتشات في إدارات المرور ومراكز الضبط الأمني

المواطن - خالد الأحمد

أفادت مصادر خاصة لـ“المواطن” عن تعيين عدد كبير من المواطنات على وظائف إدارية ومفتشات، للعمل بإدارات المرور ومراكز الضبط الأمني بأغلب مناطق المملكة، وذلك بعد صدور القرار السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، ولتمكين عمل المرأة بمختلف القطاعات وفق رؤية 2030م.

وأوضحت المصادر، أن الموظفات الجدد باشرن مواقع أعمالهن مطلع الأسبوع الحالي، وسوف تمارس الموظفات الإداريات مهام مختلفة بإدارات المرور بعد تجهز الأقسام الخاصة بالنساء كاستخراج الرخص، ورصد المخالفات، والاعتراض على المخالفات، بالإضافة إلى مهام إدارية أخرى كالسكرتارية، وغيرها من المهام الإدارية بحسب المؤهلات والدورات والخبرات التي لديهن، حيث يسهم تمكين عمل المرأة برفع كفاءة وجودة العمل الإداري بإدارات المرور بينما ستمارس الموظفات التي تم تعينهن على وظائف مفتشات في مراكز الضبط الأمني التابعة لإدارات أمن الطرق بمناطق المملكة، وذلك بعد تجهيز أقسام خاص للنساء بالمراكز، المساهمة مع رجال الأمن في علميات تفيش النساء ولتسهيل حركة مرور المسافرين والمسافرات على الطرق البرية بعد صدور القرار السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وأشارت المصادر إلى أن المواطنات اللاتي تم تعينهن حديثًا تحت إدارة شركة سعودية قابضة متعاقدة مع وزارة الداخلية وبالتعاون من صندوق الموارد البشرية، حيث أجريت المقابلات الشخصية للمرشحات خلال الأسابيع الماضية، وتم اختيار ممن يملكن خبرات إدارية في عدة تخصصات.