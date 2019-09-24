إدواردو: لا نُفكر في الثأر من #التعاون
مشددًا على صعوبة المباراة

إدواردو: لا نُفكر في الثأر من #التعاون

2019/09/24
الساعة 7:28 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

شدد البرازيلي كارلوس إدواردو على أهمية مباراة الهلال ضد التعاون المقبلة، مشيرًا في الوقت ذاته أنهم لا يفكرون في الثأر من سكري القصيم بعد الهزيمة أمامه مرتين نهاية الموسم الماضي.

وقال إدواردو: “استعددنا جيدًا خلال الأيام الماضية ونطمح للظهور بشكل جيد خلال مباراة الهلال ضد التعاون المقبلة.. نعرف صعوبة المواجهة خاصة أنها أمام فريق منظم، قدم أداء جيدًا الموسم الماضي وتغلبوا علينا”.

وتابع تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد التعاون الذي عُقد اليوم الثلاثاء، قائلًا: “الظروف تغيرت هذا العام والإعداد مختلف ولا يوجد في كرة القدم رد ثأر ونسعى للفوز في كل مباراة بمعزلها”.

ويلعب الهلال ضد التعاون التي ستُقام، مساء يوم الخميس، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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