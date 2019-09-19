إرهاق مادي وغير مُجدٍ .. إقامة دوري الرديف مبدأ مرفوض

المواطن - محمد سمعه

أبدت العديد من الأندية بجانب النقاد الرياضيين اعتراضهم على اقتراح الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقامة دوري للرديف خلال الموسم الجاري 2019-2020.

وعقدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأربعاء، بمشاركة 14 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ورشة عمل لبحث آلية إقامة دوري رديف للأندية المشاركة بالدوري للموسم الحالي 2019-2020.

وافتتحت الورشة التي أُقيمت في مقر الاتحاد بالرياض بكلمة من تركي السلطان رئيس اللجنة الفنية وعضو مجلس إدارة اتحاد القدم، والذي قام بشرح الأهداف من إقامة دوري الرديف مؤكدًا أن الورشة عُقدت للتشاور ومعرفة رأي الأندية حول هذا الأمر.

قالت تقارير صحافية إن أندية النصر والاتحاد والأهلي والهلال رفضت مقترح إقامة دوري للرديف حيث سيكون مُرهقًا ماديًا ولن يُحقق أي منافع لهم، بينما رحبت أندية الفيصلي وأبها وضمك والاتفاق بفكرة إقامة دوري الرديف.

وعلّق الإعلامي الرياضي سعيد يوسف الهلال قائلًا: “الكرة السعودية تعود للخلف.. التصحيح يجب أن يكون في تقليل عدد اللاعبين الأجانب في دوري الأولى وليس استحداث دوري رديف مرهق إداريًا ومكلف ماديًا.. اعتنوا بدوري الدرجة الأولى وادعموه وامنحوا الفرصة الأكبر فيه للاعب السعودي.. الرديف إهدار وقت وجهد ومال”.

وعبّر الناقد الرياضي حمود السلوه عن رأيه قائلًا: “سؤالي لـ اتحاد القدم، هل روزنامة الموسم الرياضي تحتمل بطولة دوري الرديف؟”.

وقال الناقد فهد الطخيم: أنا أطرح فكرة اسم الدوري الأولمبي أفضل من دوري الرديف لأنه سيسبب إحباطًا نفسيًا للاعبين.

أما الكاتب الصحافي خليفة الملحم فقال: لا نحتاج للدوري للرديف، يجب إعادة الدوري الأولمبي كما كان، ومن الخطأ استحداث بطولة وسط الموسم.

حمود السلوه: سؤالي لـ #الاتحاد_السعودي هل روزنامة الموسم الرياضي تحتمل بطولة دوري الرديف؟

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.pic.twitter.com/NiPA7myr4a — وطني الرياضي (@watani_sport) September 19, 2019