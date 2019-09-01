إشادة واندهاش بقرارات رينارد

المواطن - محمد سمعه

علّق الكثير من الجماهير السعودية على اختيارات المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لقائمة الأخضر استعدادًا للمشاركة في معسكر الدمام والذي ينطلق بداية من غد الاثنين وحتى الثامن من شهر سبتمبر.

قال حساب يحمل اسم حسين عبر تويتر: “أخيراً جاءنا مدرب فاهم وليس حافظًا .. للأمانة مدربنا مخلص من أول يوم وقع معانا وأصبح يحضر جميع المباريات لجميع الأندية السعودية سواء في الدوري أو البطولة الآسيوية لكي يختار أبرز العناصر التي تستحق أنها تلعب حاليًا في منتخبنا الوطني بعد ما كانت الاختيارات في الماضي بالمجاملة للأسف.

وقالت داليا: “متعب المفرج ماخذتوه غريبة أفضل من كل هالمدافعين”.

أما العالمي الاستثنائي فقال: “اختيار موفق وأعتقد من عقدين من الزمن لم أشاهد تشكيلة بهذا التميز والكل متفق عليها وأحسها نقوة بمعنى الكلمة”.

وقال سامي محمد الدقيلان: “إلى الآن المنتخب يُعاني من ضعف خط الدفاع وخاصة الاستوبرية، واستغرب خلو القائمة من متعب المفرج وضم الفتيل، الذي لم يُقدم ما يشفع له حتى يكون في الأخضر”.

أما أحمد الدوسري فقال: “اختيارات موفقة من قبل الجهاز الفني، ولكل مجتهد نصيب وهذه أفضل أسماء مُتاحة حاليًا ونحن بانتظار عودة المصابين والموقوفين للمنتخب مثل محمد البريك وعبدالله عطيف وعبدالفتاح آدم وفهد المولد”.

وقال حساب يحمل اسم عبادي: 7 لاعبين من الاتحاد ممتاز جدًا.

وجاءت قائمة الأخضر لمعسكر الدمام مكونة من:

حراس الأخضر: عبدالله المعيوف، محمد العويس، فواز القرني.

مدافعو الأخضر: محمد آل فتيل، زياد الصحفي، عمر هوساوي، عبدالله مادو، علي البليهي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، حمدان الشمراني، ياسر الشهراني.

وسط الأخضر: محمد كنو، عبدالله الخيبري، سلمان الفرج، عبدالرحمن الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، خالد السميري، عبدالفتاح عسيري، عبدالعزيز البيشي، محمد الكويكبي.

مهاجمو الأخضر: فراس البريكان، هارون كمارا، عبدالله الحمدان، محمد السهلي.