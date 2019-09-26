إصابات في انقلاب مركبة على الطريق الدولي بالجوف

المواطن - الجوف

تعرض ثلاثة أشخاص لإصابات متفرقة نتيجة تعرض المركبة التي تقلهم لانقلاب على الطريق الدولي بالجوف مساء اليوم الخميس.

وفي تفاصيل البلاغ الذي ورد لغرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف على رقم الطوارئ 997 وذلك عند الساعة 17:14 والذي نتج عنه عدد من الإصابات على الطريق الدولي بالمنطقة الواقعة بين مركزي أبو عجرم والنبك أبو قصر.

وبناء عليه تم ترحيل البلاغ لثلاثة فرق إسعافية حيث تمت المباشرة وبعد فرز الحالات تبين أنها ثلاثة إصابات متوسطة الخطورة حيث تم تقديم العناية الطبية لهم بالموقع ومن ثم نقلهم لطوارئ مستشفى أبو عجرم العام.

وتهيب الهيئة بكافة المواطنين على الالتزام بتعليمات المرور وتجنب السرعة الزائدة مع ربط أحزمة الأمان لتكون أمانًا بعد الله سبحانه متمنيين السلامة للجميع.