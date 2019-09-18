إصابات في انقلاب مركبة على طريق حضن بالطائف

المواطن - الطائف

وقع حادث مروري، صباح اليوم الأربعاء، على طريق حضن في محافظة الطائف، نتج عنه وقوع عدد من الإصابات.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، إنه ورد بلاغٌ يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة بسبب انحرافها المفاجئ على طريق حضن في الطائف، فيما تم مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة.

وقبل قليل، وقع حادث مروري على طريق الدائري الثالث باتجاه مستشفى النور في العاصمة المقدسة.

وأدى الحادث إلى حدوث إعاقة في الحركة المرورية، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث وجارٍ العمل على إعادة الحركة لوضعها المعتاد.