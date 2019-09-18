إصابات في انقلاب مركبة على طريق حضن بالطائف

إصابات في انقلاب مركبة على طريق حضن بالطائف

2019/09/18
الساعة 10:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الطائف

وقع حادث مروري، صباح اليوم الأربعاء، على طريق حضن في محافظة الطائف، نتج عنه وقوع عدد من الإصابات.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، إنه ورد بلاغٌ يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة بسبب انحرافها المفاجئ على طريق حضن في الطائف، فيما تم مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة.

وقبل قليل، وقع حادث مروري على طريق الدائري الثالث باتجاه مستشفى النور في العاصمة المقدسة.

وأدى الحادث إلى حدوث إعاقة في الحركة المرورية، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث وجارٍ العمل على إعادة الحركة لوضعها المعتاد.


هل قرأت هذا ؟
  • إعاقة مرورية على الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة بسبب حادث
    •
  • إعاقة مرورية على طريق الأمير ماجد بجدة بعد اصطدام مركبتين
    •
  • حادث جديد على طريق مكة – جدة السريع
    •
  • اصطدام 4 مركبات على طريق مكة – جدة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم