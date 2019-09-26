إصابة تضرب صفوف #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدافع المغربي مروان دا كوستا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى الإصابة، وذلك خلال التدريبات في الفترة الأخيرة.

وقالت تقارير إخبارية، إن مروان دا كوستا تعرض لإصابة في الظهر، مما جعل الجهاز الطبي يُفضّل عدم إشراك اللاعب المغربي في باقي المران خوفًا عليه من تفاقم الإصابة.

من ناحية أخرى، واجه اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا، لاعب نادي الاتحاد، انتقادات شرسة من قبل الجمهور الاتحادي؛ وذلك لتراجع مستواه في الفترة الأخيرة مع العميد.

ومن أجل الابتعاد عن ضغط الانتقادات، قام اللاعب كارلوس فيلانويفا بغلق التعليقات في حسابه على الإنستجرام؛ وذلك تجنبًا للدخول في مشادات مع الجمهور الاتحادي.

وكان فيلانويفا كتب منشورًا عبر حسابه في الإنستجرام قائلًا: لا تستسلم أبدًا.

وفي وقت سابق، أبدى التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لـ نادي الاتحاد، حزنه الشديد؛ وذلك بسبب انتقاد الجماهير الاتحادية له ومطالبتهم بإقالته، عقب الخسارة من الهلال السبت الماضي في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.