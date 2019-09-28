إصابة 10 مدنيين في هجوم حوثي استهدف سوقًا شعبيًّا في الحديدة

المواطن- واس

شنّت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قصفًا بقذائف المدفعية سوقًا شعبيًا في مديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة الساحلية في غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني: إنّ القصف الحوثي طال سوق الطور في وقت الذروة وكان مزحما بالمتسوقين، وأن القصف أسفر عن إصابة عشرة مدنيين بينهم أربعة أشخاص إصاباتهم خطرة.

وأضاف أن استهداف مليشيا الحوثي السوق يؤكد إصرارها على نسف اتفاق السويد واستمرار خرقهم قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر الماضي وتصعيدًا خطيرًا يشير إلى استعدادهم لتفجير الوضع عسكريًا.