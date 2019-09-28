إصابة 10 مدنيين في هجوم حوثي استهدف سوقًا شعبيًّا في الحديدة

إصابة 10 مدنيين في هجوم حوثي استهدف سوقًا شعبيًّا في الحديدة

2019/09/28
الساعة 10:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن- واس

شنّت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قصفًا بقذائف المدفعية سوقًا شعبيًا في مديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة الساحلية في غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني: إنّ القصف الحوثي طال سوق الطور في وقت الذروة وكان مزحما بالمتسوقين، وأن القصف أسفر عن إصابة عشرة مدنيين بينهم أربعة أشخاص إصاباتهم خطرة.
وأضاف أن استهداف مليشيا الحوثي السوق يؤكد إصرارها على نسف اتفاق السويد واستمرار خرقهم قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر الماضي وتصعيدًا خطيرًا يشير إلى استعدادهم لتفجير الوضع عسكريًا.


هل قرأت هذا ؟
  • الحوثي يتنصل من اتفاق السويد بعد ضربات التحالف شمال الحديدة
    •
  • التحالف يعلن تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة بالحديدة
    •
  • التحالف يبدأ عملية عسكرية نوعية شمال الحديدة
    •
  • المنصور يفند مزاعم بشأن أخطاء التحالف في اليمن أبرزها غارات صنعاء
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم