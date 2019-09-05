إعادة التقديم على حساب المواطن هل تؤثر على الدعم؟

المواطن - الرياض

يحدث في بعض الحالات أن يتم الضغط على أيقونة إعادة تقديم الطلب في حساب المواطن، وفي بعض الحالات الأخرى قد يحذف المستخدم الحساب؛ وهنا لا بد له من إعادة التقديم على البرنامج.

وكشف حساب المواطن عن الإجراء الذي يلي الضغط على أيقونة إعادة تقديم الطلب، حيث يستوجب هذا الأمر إعادة دراسة الأهلية وفحص البيانات والمستندات المرفقة.

وأوضح حساب المواطن رداً على استفسار بهذا الشأن أنه في حال تم الضغط على إعادة تقديم الطلب للتابعين بعد تاريخ ” 10 أغسطس ” ستتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد الرئيسي بمدى استيفائه شروط الأهلية من عدمه عن طريق زيارة الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر أكتوبر.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.