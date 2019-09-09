إعصار عنيف يضرب طوكيو وأوامر إخلاء لمئات آلاف السكان

إعصار عنيف يضرب طوكيو وأوامر إخلاء لمئات آلاف السكان

2019/09/09
الساعة 10:16 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ضرب إعصار عنيف صباح الاثنين منطقة طوكيو تُرافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكميات غير مسبوقة، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات لإخلاء بعض المناطق وتسبب بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل.

والإعصار فاكساي الذي تُرافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة دخل البر الياباني من ساحل شيبا جنوب غربي العاصمة بعدما عبَرَ خليج طوكيو.

وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.

وحُرمت حوالي 290 ألف أسرة من الكهرباء في المنطقة، وتضرر ما لا يقل عن عشرة منازل في شيزوكا قرب طوكيو حيث تحطمت نوافذ وانقلبت سيارات، وفق وسائل إعلام محلية.

ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان إلى “توخي الحذر من العواصف والأمواج القوية والانهيارات الأرضية والفيضانات والأنهار التي غمرتها الفيضانات”.


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