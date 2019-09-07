إعصار لينجلينج يقطع الكهرباء عن 57 ألف منزل في كوريا الجنوبية

المواطن - متابعة

قالت السلطات الكورية الجنوبية: إن إعصارًا قويًّا ضرب كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح يوم السبت؛ مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وانقطاع الكهرباء عن نحو 57 ألف منزل قبل أن يتجه صوب كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: إن الإعصار لينجلينج ضرب جزيرة جيجو والمدن الساحلية الجنوبية خلال ليل الجمعة؛ مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربي وإلحاق أضرار بالبنايات ثم تحرك شمالًا بسرعة 49 كيلومترًا في الساعة.

وأضافت أن امرأة في الخامسة والسبعين من عمرها لقيت حتفها في بوريونج جنوب غربي العاصمة سول، كما أصيب شخصان آخران على الأقل، وتم إلغاء 124 رحلة طيران في الإجمال.

وبحسب “رويترز”، قال مسؤول بالوزارة: إنه من المتوقع مرور العاصفة بجوار العاصمة سول على أن تصل لكوريا الشمالية في حدود الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش).

ووفقًا لخريطة رصد لمسار الإعصار نشرتها إدارة الأرصاد الكورية على موقعها على الإنترنت، فإن من المتوقع مرور بؤرة الإعصار فوق بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية.

وقالت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت: إن كوريا الشمالية عقدت اجتماعًا طارئًا يوم الجمعة تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون لمناقشة ”إجراءات الطوارئ العاجلة للتعامل مع الإعصار“.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم انتقد مسؤولين كبارًا بسبب ”عجزهم عن مواجهة الإعصار وعدم إدراك خطورته“، ودعا لتطبيق إجراءات طوارئ شاملة.