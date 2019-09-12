إعفاء مدرب الكويت من منصبه بعد ثلاثية أستراليا

المواطن - واس

أعفى الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الكرواتي روميو يوزاك وجهازه الفني من مهام تدريب المنتخب، على خلفية نتائج “الأزرق” في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومثلت المواجهة أمام أستراليا الظهور الثاني لـ”الأزرق” بعد الأول ضمن التصفيات نفسها أمام نيبال (7-صفر)، بعد غياب عن منافسات البطولات الدولية دام نحو أربعة أعوام على خلفية قرار الاتحاد الدولي (فيفا) إيقاف المشاركات الخارجية للمنتخب والأندية المحلية.

وكان المنتخب الكويتي في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية، تمكن من الفوز على منتخب النيبال بسباعية مقابل لا شيء، وفي الجولة الثانية خسر المنتخب الكويتي من أستراليا بثلاثية دون رد يوم الثلاثاء الماضي.

سيواجه المنتخب الكويتي، نظيره الأردني في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا يوم 10 أكتوبر المقبل.