إعلان تفاصيل فيلم وُلد ملكًا بحضور تركي الفيصل 

المواطن - الرياض

بحضور الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ينظم المركز مؤتمرًا صحفيًا يوم غد الخميس للإعلان عن تفاصيل عرض الفيلم العالمي “وُلد ملكًا” (Born A King) في صالات السينما في المملكة ودول الخليج العربي من خلال شركة ﭭوكس سينما، بداية من نهاية الأسبوع المقبل الموافق 27 محرم 1441هـ.

ويسبق المؤتمر الصحفي، الذي سيقام بحضور مخرج الفيلم الإسباني أجوستي فيلارونغا والممثل السعودي راكان عبدالواحد الذي لعب دور الملك عبد العزيز، عرض الفيلم في الساعة الواحدة ظهر يوم غد الخميس في سينما فوكس بمجمع رووف في الرياض.

ويتناول الفيلم زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى بريطانيا عام 1337هـ، وهو إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، وتم تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني الحائز على جائزة الأوسكار أندريس غوميز.

ويغطي هذا العمل الفني، حياة الملك فيصل المبكرة – منذ ولادته في عام 1324هـ إلى عودته من إنجلترا في عام 1438هـ – ويصف أول رحلة دبلوماسية مهمة لمواطن سعودي إلى الديوان الملكي البريطاني، حيث كان على الأمير فيصل الشاب -البالغ من العمر 13 عامًا- أن يلتقي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

والفيلم العالمي “وُلد ملكا” (Born A King)، من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري من السعودية، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من الممثلين: هيرميوني كورفيلد التي مثلت شخصية الأميرة ماري، إد سكرين الذي مثل شخصية فيلبي، إضافة إلى الطفل عبدالله علي، الذي مثَّل شخصية الفيصل، والممثل السعودي راكان عبدالواحد، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 سعوديًا في الفيلم.