إغلاق ابتدائية بأحد رفيدة وضمها لمبنى يضم 6 مدارس

المواطن- فهد القحطاني- أحد رفيدة

ناشد أولياء أمور طلاب مدرسة القدس الابتدائية بأحد رفيدة إعادة افتتاحها، بعد قرار إغلاقها وضمها الى متوسطة وثانوية الشاطبي لتحفيظ القرآن الكريم بحي آل بريد التي تضم 6 مدارس وتبعد عن الحي 6كلم.

وقال عدد من أولياء الأمور لـ” المواطن“: تفاجأنا في أول يوم دراسي عند توصيل أبنائنا لمدرسة الشاطبي التي تم نقل مدرسة القدس لها بأنها تضم 6 مدارس في مبنى واحد حيث تضم 3 مراحل متوسطة وثانوية الشاطبي إضافةً لمدرسة القدس في الفترة الصباحية وكذلك تضم مدارس التوأمة بمراحلها الثلاث في الفترة المسائية.

وقال الأهالي إن هذا يشكل خطورة على طلاب المرحلة الابتدائية بين المراحل العليا لحدوث تزاحم عند دخولهم باب المدرسة وفي الممرات الداخلية والساحات كذلك عند خروجهم ودخول الفترة المسائية حيث يحصل تزاحم الطلاب في الممرات وباب الخروج وفي الساحة الخارجية الضيقة التي تعج بمركبات طلاب الثانوي ووسائل النقل مما شكل خطرًا على جميع الطلاب في المحيط الداخلي والخارجي المتزاحم لبيئة المدرسة. وطالبوا إدارة التعليم النظر في قرار نقل ابتدائية القدس وضمها لمدرسة الشاطبي المزدحمة والتي لا توفر بيئة تعليمية جيدة للطلاب بسبب زيادة الكثافة الطلابية.

وأبدى الأهالي رغبتهم في نقل المدرسة وضمها الى متوسطة وثانوية الفوز كونها الأقرب لأبنائهم ويوجد مكان ومتسع ومدخل خاص.

وبهذا الخصوص رفعت “المواطن” لإدارة التعليم بعسير استفسارًا حول قرار ضم مدرسة القدس الى مدرسة الشاطبي، حيث أفاد متحدث الإدارة، أن إخلاء مدرسة القدس تم بناء على قرار اللجنة المشكلة من الإمارة والدفاع المدني والشرطة والبلدية والتعليم، بسبب وجود عدة ملاحظات على المبنى، فيما عملت الإدارة على ضمها إلى مدرسة الشاطبي كونها الأقرب وإمكانية الاستيعاب بها جيدة، وذلك بشكل مؤقت، ويجري حاليًا البحث عن مبنى مستأجر، ريثما يتم اعتماد المبنى الحكومي من الجهة المختصة.