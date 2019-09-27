إغلاق 14 مدرسة في إسطنبول خشية من زلزال شديد اليوم

المواطن - متابعة

أغلقت تركيا 14 مدرسة في مدينة إسطنبول خوفاً من وقوع زلزال شديد اليوم عقب الزلزال الذي ضرب المدينة أمس.

وكان زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب تركيا أمس شعر به سكان إسطنبول والمدن المجاورة لها وتسبب في إخلاء عشرات المدارس.

كما أدى الزلزال إلى انهيار جزء من مئذنة أحد المساجد التاريخية في حي أفجيلار بمدينة إسطنبول.

وقالت الإدارة في بيان، إن مركز الزلزال هو بحر مرمرة قبالة منطقة سيليفري، في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وأوضحت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 13:59 بالتوقيت المحلي (GMT+3)، بعمق 6.99 كيلومتر وعلى بعد 21.68 كيلومتر عن سيليفري.