إلتون خوزيه الأكثر تسجيلًا من خارج منطقة الجزاء

المواطن - مروة نبيل

تألق نجم نادي القادسية السابق، البرازيلي إلتون خوزيه في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ليصبح الأكثر تسجيلًا من خارج منطقة الجزاء.

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اللاعبين الأكثر تسجيلًا من خارج منطقة الجزاء في الدوري السعودي للمحترفين منذ بداية موسم 2011/ 2012.

وتصدر إلتون خوزيه القائمة برصيد 27 هدفًا، يليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة بـ21 هدفًا، ثم نجم الشعلة والرائد السابق، المغربي حسن الطير برصيد 14 هدفًا.

وتواجد عبد المجيد الرويلي الذي لعب في عدة أندية سعودية، وهي؛ الرائد، الشباب، التعاون، الهلال والفيحاء، في المركز الرابع بالقائمة برصيد 9 أهداف، متساويًا مع نجم الشباب والأهلي السابق، البرازيلي مارسيلو كماتشو.