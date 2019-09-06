إلغاء رحلة طيران بسبب 250 يورو!

المواطن - متابعة

أقدمت شركة طيران في سلوفينيا على إلغاء رحلة إلى فيينا؛ خشية أن تتم مصادرة طائرتها بسبب عقوبة قدرها 250 يورو تدين بها لمواطن نمساوي، بحسب وكالة الأنباء السلوفينية.

وقالت الوكالة، اليوم الجمعة: إن الدين نابع من رحلة لشركة “أدريا إيروايز” حجزها المواطن النمساوي عائدًا من اليونان عام 2017، ولكنها ألغيت بالنهاية.

وأضافت أن المواطن النمساوي رفع القضية إلى منظمة معنية بحقوق المسافرين، والتي حولتها في نهاية المطاف إلى محكمة لتقضي الأخيرة لصالح المسافر.

وألغيت، الخميس، رحلة قصيرة من العاصمة السلوفينية ليوبليانا إلى فيينا، بعدما ظهر عميل لدى جهاز إنقاذ قانون نمساوي بالمطار برفقة عناصر من الشرطة ومحامٍ.