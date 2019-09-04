بعد إدعاء أسرتها .. هذه حقيقة تأخير سفر أردنية طلقها سعودي

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

تكشفت اليوم حقيقة ماتردد عن منع مواطنة أردنية من مغادرة المملكة بشكل نهائي بعد طلاقها من مواطن سعودي، حيث تشير المعلومات إلى أن التأخير في المغادرة جاء بسبب قضية منظورة بينها وبين طليقها.

وكان تداول عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لعائلة أردنية تتذمّر وتدّعي عدم إصدار تأشيرة خروج نهائي لابنتها التي كانت متزوجة من شاب سعودي في تبوك وتعرضت لتعنيف من زوجها، حيث ادعت الأسرة أنها لم تجد أَي إنصاف في المملكة، ولكن الحقيقة كانت عكس ما ادعت الأسرة.

وتشير المعلومات إلى أن معاناة الأسرة كانت مكان اهتمام من الجهات الحكومية بعد التقدم بخطاب تطلب فيه إصدار تأشيرة خروج نهائي لابنتهم المطلقة وقد حظي الخطاب بالاهتمام حيث تم توجيه وزارة العمل والتنمية على توفير مكان مناسب لها في دار الإيواء حتى يتم إنهاء أوراقها وهو ما تم فعليًا ، ولكن تم تأخر سفرها بسبب وجود قضية منظورة لدى محكمة الأحوال الشخصية بينها وبين طليقها وهو ما سبب تأخر سفرها.

وتؤكد المعلومات أنه تم وفق التوجيهات من تمكين المرأة من مغادرة المملكة الأسبوع الماضي ولا صحة لما تردد بأنها تعرضت لتأخير كما ادعى والدها وأسرتها.