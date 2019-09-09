إنتر ميلان يستهدف ضم جوتزه مجانًا

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الاثنين، عن سعي نادي إنتر ميلان الإيطالي، للحصول على خدمات النجم الألماني ماريو جوتزه في صفقة مجانية.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان بيبي ماروتا يعمل على إقناع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، ماريو جوتزه، بالانضمام إلى صفوف النيراتزوري في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد جوتزه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري، ويسعى إنتر ميلان لضمه في صفقة انتقال حر.

وكان ماروتا معروفًا في السابق خلال فترة عمله في نادي يوفنتوس الإيطالي، بقدرته على إتمام صفقات قوية بشكل مجاني، وكان أبرزها التعاقد مع النجم أندريا بيرلو في عام 2011.

وأوضح الموقع الإيطالي، أن جوتزه يُفكر بالفعل في الرحيل عن صفوف دورتموند، خاصة بعد التعاقد مع جوليان براندت وثورجان هازارد، وتقلص فرص مشاركته مع الفريق الأول بشكل مستمر.