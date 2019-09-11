إنتل تطلق معالجات اللاب توب الجديدة

إنتل تطلق معالجات اللاب توب الجديدة

2019/09/11
الساعة 9:49 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أطلقت شركة إنتل معالجاتها Core-i الجديدة من الجيل العاشر والمخصصة لأجهزة اللاب توب خلال فعاليات معرض التقنيات IFA 2019.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن المعالجات الجديدة تحمل الاسم الكودي (Ice Lake U) وتتكون من بنية رقيقة 10 نانومتر، وهو ما يوفر العديد من المزايا فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، مشيرة إلى أنها قامت بتطوير المعالجات الجديدة لأجهزة اللاب توب النحيفة للغاية والأجهزة التي تعرف باسم 2 في 1.

ويتمثل الموديل الفاخر حاليًّا في المعالج i7-1065G7 مع بطاقة الرسوميات Iris Plus.

وأعلنت الشركة الأمريكية عن برنامج التصديق (Project Athena) لأجهزة اللاب توب المثبت بها مكونات موفرة في استهلاك الطاقة، مثل معالجات إنتل من الجيل العاشر Ice Lake U، كما أن الأمر يتطلب أيضًا فترات التشغيل الطويلة للبطارية وإعادة شحنها بسرعة عن طريق منفذ USB-C، وتحمل أجهزة اللاب توب المعتمدة الملصق Engineered for Mobile Performance. وتظهر أولى أجهزة اللاب توب Athena من شركات ديل وإتش بي ولينوفو.


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