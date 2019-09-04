إنقاذ طفلة من الاختناق بحبّة مسبحة في حفر الباطن

المواطن - حفر الباطن

أنقذ الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن طفلةً كادت أن تفارق الحياة إثر اختناقها بحبة المسبحة التي أغلقت القصبة الهوائية.

وفور وصول الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات إلى المستشفى وهي فاقدة الوعي، باشر الفريق الطبي المختص بعمل كافة الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، وعلى الفور تم إجراء منظار للقصبة واستخراج حبة المسبحة من القصبة الهوائية حيث تكللت بالنجاح وخرجت الطفلة بصحة جيدة في اليوم الثاني.

وقال الفريق الطبي: إن حالة الطفلة هي الأكثر صعوبة وحرجاً من بين الحالات التي صادفها نظراً لكون حبة المسبحة قد أغلقت الطريقَ الهوائي بشكل شبه كامل، كما أنه من الصعوبة الإمساك بها واستخراجها بسبب سطحها الأملس وسهولة الانزلاق.