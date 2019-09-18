إنقاذ مسافر أسترالي زحف حاملًا ساقه المكسورة ليومين!

المواطن - منة الله أشرف - ترجمة

اضطر مواطن أسترالي إلى حمل ساقه المكسورة بينما كان يزحف لمدة يومين؛ ليتم إنقاذه، بعدما سقط من أعلى شلال، يبلغ ارتفاعه 6 أمتار.

وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، كان “نيل باركر”، 54 عامًا، يخطط لنزهة لمدة ثلاث ساعات، في جبل نيبو، عندما تحركت الصخور تحت قدميه، فاختل توازنه، وسقط، ونجم عن ذلك كسر في كل من معصمه، والجزء السفلي من الساق.

فقد نيل هاتفه أثناء السقوط، وقرر أن أفضل فرصة لكي ينجو هي الزحف، وبعد رحلة مؤلمة للغاية استمرت يومين، شوهد أخيرًا من قبل سائق طائرة هليكوبتر، ونقله إلى أقرب مستشفى.

وقال نيل: “كنت أتوقف كل متر للحصول على الراحة، مشيت 3 كيلو مترًا في يومين، وكنت أفكر أنني لن أصل أبدًا، اضطررت لحمل ساقي لمساعدة نفسي على الزحف، العظام كانت واضحة أمام عيني، التفكير في عائلتي هو الشيء الوحيد الذي أنقذني، أردت أن أكون في الجوار من أجل أطفالي”.