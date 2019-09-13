إيتو: تقنية الـ VAR تجعل كرة القدم نظيفة

المواطن - محمد سمعه

أوضح الكاميروني صامويل إيتو لاعب كرة القدم المعتزل مؤخرًا أن تقنية الـVAR تجعل مباريات كرة القدم نظيفة وعادلة.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات إيتو الذي قال: الجميع يحب تقنية حكم الفيديو المساعد وكذلك أنا، لأنها تجعل كرة القدم نظيفة، خاصة أن الكثير من الفرق تعرضت للظلم بسبب إلغاء أهداف محققة أو احتساب أهداف وهمية للخصم وهو ما حدث من قبل للمنتخب الكاميروني أمام إنجلترا في كأس العالم.

وتابع إيتو: حتى الآن برشلونة لم يقدم الأداء القوي المعروف عنه، خاصة بدون وجود ليونيل ميسي والبرتغالي جوزيه مورينيو واحدًا من أفضل المدربين في العالم.

أعلن الدولي الكاميروني السابق صامويل إيتو اعتزاله كرة القدم يوم السبت الماضي، بعد مسيرة دامت لمدة 22 عامًا في الملاعب الأوروبية والإفريقية.

وكان إيتو أعلن اعتزاله الكرة بعد نهاية مسيرته مع نادي قطر القطري في موسم 2018-2019.

وسبق لإيتو أن لعب في العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل ريال مدريد الإسباني وبرشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي ونادي سامبدوريا الإيطالي وفريق أنجي ماكشالا الروسي.

تُوج إيتو بـ18 بطولة طوال مسيرته؛ حيث نجح في حصد لقب كأس أمم إفريقيا مرتين مع منتخب الكاميرون، بالإضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ناديي برشلونة وإنتر ميلان والتتويج أيضًا بلقب كأس العالم للأندية مع البارشا والإنتر.

ولعب إيتو مع المنتخب الكاميروني في الفترة من عام 1997 حتى عام 2014.