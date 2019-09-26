إيداع راتب سبتمبر في حسابات الموظفين

إيداع راتب سبتمبر في حسابات الموظفين

2019/09/26
الساعة 6:44 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تم اليوم  إيداع راتب شهر سبتمبر في حسابات الموظفين في المملكة، بعد تقديم موعد صرف الراتب، فيما سيتم إيداع مستحقات التأهيل الشامل.

وبحسب النظام المتبع في صرف الرواتب، يتم إيداع الرواتب في حسابات الموظفين في يوم الـ27 من كل الشهر الميلادي.

ويتم تقديم موعد الصرف إلى يوم قبله أو تأخيره إلى يوم بعده إذا صادف يوم الصرف يوم إجازة رسمية.

وخلال هذا الشهر، صادف موعد صرف الراتب يوم الجمعة 27 سبتمبر، ولذلك تم تقديم موعد الصرف إلى اليوم الخميس 26 سبتمبر.

وكانت قد صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

كما تضمنت التوجيهات، توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.


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