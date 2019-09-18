إيران تتنصل من هجوم أرامكو وتحذر من الهجوم عليها!

المواطن - الرياض

حذرت إيران، واشنطن عبر السفارة السويسرية من تداعيات أي هجوم عليها.

وقبل قليل، ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن الاتهامات الأمريكية لإيران بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت معملي النفط في أرامكو تهدف لزيادة الضغط على طهران، متنصلًا من الهجوم الذي وقع السبت الماضي.

لكن روحاني قال إن الهجوم الإرهابي على أرامكو يعد بمثابة “تحذير” للمملكة، وهو ما يعد اعترافًا ضمنيًا بضلوع بلاده في الهجوم.

كما هدد من جهته، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الموالي لإيران منشآت النفط الخليجية، واصفًا إياها بأنها ليست آمنة.