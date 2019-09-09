ابن زنان: شائعات رحيل أمرابط عن #النصر تُثير الضحك

المواطن - محمد سمعه

أوضح عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق لـ النصر أنه لا صحة حول رغبة العالمي في بيع نجمه المغربي نور الدين أمرابط بعدما ترددت أنباء حول أن النصر أراد بيع أمرابط في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ابن زنان لبرنامج الدوري مع وليد: “كيف يُمكن لـ النصر التخلي عن أمرابط، هذه الشائعات تُثير الضحك ولا يُمكن الرد عليها”.

وأضاف ابن زنان: “ليس ذنب إدارة النصر أنها إدارة ذكية تُفكر في جلب اللاعبين المميزين للنادي”.

كشف الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة في الأهلي كواليس عدم إتمام صفقة نور الدين أمرابط مع نادي النصر.

وصرّح منصور بن مشعل قائلًا: أحمد الصائغ رئيس الأهلي نقل لي أنه تلقى اتصالات من شخصية نصراوية، عرضت عليه انتقال المؤشر للنصر مقابل انتقال نور الدين أمرابط للأهلي، ولكن برانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق رفض.

قال الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية: “إن إدارة نادي النصر عرضت بيع أمرابط على الهلال والأهلي، من أجل ضم سلمان الفرج أو سلمان المؤشر في الميركاتو الصيفي”.

وأبدى محمد أبو هداية اندهاشه من رغبة النصر ببيع أمرابط قائلًا: “ما الذي بينه وبين النصراويين ليتم عرضه في شكل مقايضات بهذا الشكل؟!”.

ويذكر أن نور الدين أمرابط كان انضم إلى النصر في صيف 2018 قادمًا من نادي واتفورد الإنجليزي.