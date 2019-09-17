ابن مساعد في قصيدة عن اليوم الوطني: لا تعجَب فقدرُك يَسْتَفز

ابن مساعد في قصيدة عن اليوم الوطني: لا تعجَب فقدرُك يَسْتَفز

2019/09/17
الساعة 9:12 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد اليوم الثلاثاء، عبر حسابه في “تويتر”، جزءاً من قصيدة ينوي نشرها في اليوم الوطني 89.

وفيما يلي بعض من أبيات القصيدة:

سلامًا أيها الوطنُ الأعزُّ
بفضلِ اللهِ واللهُ المُعِزُّ
بك الحَرَمان لا يأتيكَ ذلٌّ
ولا خَبَثٌ ولا غيٌّ ورُجْزُ
فلا تأبه لأحقاد الأعادي
ولا تعجَب فقدرُك يَسْتَفِزُّ:
مَكامِنَ أَنْفسٍ ضاقت بمجدٍ
قديمٍ سرمدٍ فيها يحُزُّ

الجدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية، قد أعلنت أن إجازة اليوم الوطني ستكون 4 أيام متصلة خلال هذا العام تبدأ من يوم 19 حتى يوم 23 من سبتمبر الجاري.


هل قرأت هذا ؟
  • رجال الهيئة بمكة جاهزون بفرق ميدانية للتوجيه والموعظة الحسنة
    •
  • هكذا استعد مركز البصر ببريدة للاحتفاء باليوم الوطني
    •
  • مركز إعلامي لتغطية فعاليات اليوم الوطني عبر 12 قسمًا
    •
  • تعرف على فعاليات الترفيه في اليوم الوطني الـ 89
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم