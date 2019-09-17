ابن مساعد في قصيدة عن اليوم الوطني: لا تعجَب فقدرُك يَسْتَفز

المواطن - الرياض
نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد اليوم الثلاثاء، عبر حسابه في “تويتر”، جزءاً من قصيدة ينوي نشرها في اليوم الوطني 89.
وفيما يلي بعض من أبيات القصيدة:
سلامًا أيها الوطنُ الأعزُّ
بفضلِ اللهِ واللهُ المُعِزُّ
بك الحَرَمان لا يأتيكَ ذلٌّ
ولا خَبَثٌ ولا غيٌّ ورُجْزُ
فلا تأبه لأحقاد الأعادي
ولا تعجَب فقدرُك يَسْتَفِزُّ:
مَكامِنَ أَنْفسٍ ضاقت بمجدٍ
قديمٍ سرمدٍ فيها يحُزُّ
الجدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية، قد أعلنت أن إجازة اليوم الوطني ستكون 4 أيام متصلة خلال هذا العام تبدأ من يوم 19 حتى يوم 23 من سبتمبر الجاري.